Бандиты открыли стрельбу в аэропорту Рио-де-Жанейро при похищении воздушного шара

Упавший на ВПП воздушный шар попыталась выкрасть группа вооруженных бандитов, которая ворвалась на территорию международного аэропорта Галеан в Рио-де-Жанейро, сообщает Globo со ссылкой на заявление полиции.

18-метровый беспилотный воздушный шар упал на летное поле ночью. После этого на территорию аэропорта проникли на автомобилях и мотоциклах люди с оружием. Они попытались вывезти его, однако встретили сопротивление со стороны полиции.

В Федеральной полиции страны назвали такой поступок бандитов «очень дерзким». Вооруженные люди при похищении использовали не только автомобили и мотоциклы, но и лодку, чтобы скрыться с места через залив Гуанабара после перестрелки с полицией.

В результате случившегося были задержаны два человека, остальные скрылись с места, так и не сумев выкрасть воздушный шар.

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