В Канаде намерены возобновить слушания по делу 96-летнего нациста Оберлендера

Иммиграционные власти Канады готовятся возобновить слушания по делу пособника нацистов Гельмута Оберлендера. Ранее заседания были отменены из-за начала пандемии, сообщила РИА «Новости» представитель Совета по иммиграции и беженцам Канады (IRB) Анна Пейп.

Оберлендер подозревают в убийстве 214 детей в ходе операции нацисткой армии на Кубани в 1942 году. Также СК России подозревает его в причастности к расстрелу 27 тысяч человек в Ростовской области.

По словам Пейп, даты слушаний пока не назначены, хотя совет готовится возобновить работу по делу. Вероятно, заседания по делу начнутся не ранее 14 сентября.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Убийство детей на Кубани: как Канада поступит с 96-летним нацистом

— ФРГ направила запрос в РФ в связи с убийством нацистами 200 детей в Ейске

— СК РФ запросил у Канады материалы на возможного участника расстрела детей в 1942 году