Аномальное тепло ожидает ряд регионов России
Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, каким российским регионам стоит ждать аномально теплую погоду до конца этой недели, передает ТАСС.
По его прогнозам, жара ожидается на севере европейской части России, а также настигнет Урал и Якутию. На карте эти территории будут иметь красный цвет, что обозначает значительное превышение климатической нормы. При этом в Якутии прогнозируется до +31°C (норма превышена на 14°C), в Коми и Архангельской области будет до +26°C.
«Такой температурный фон продержится до конца недели», — уточнил Вильфанд.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
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