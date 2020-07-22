Число выявленных случаев коронавируса в Бразилии возросло на 41 тысячу

За прошедшие сутки в Бразилии выявили свыше 41 тыс. новых заразившихся коронавирусом, сообщает Минздрав страны.

Всего с начала пандемии в Бразилии заболели более 2,1 млн человек. Число летальных случаев превысило 81 тыс. человек (+ 1367 за сутки).

Сутками ранее было обнаружено 20,2 тыс. случаев инфекции.

В настоящее время Бразилия занимает второе место в мире по числу инфицированных и умерших от COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего в мире число зараженных превышает 14 млн.

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