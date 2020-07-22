Ирландец сорвал джекпот в почти €50 млн

Житель Ирландии стал обладателем джекпота лотереи и выиграл почти €50 млн. Это сумма является шестой по величине, которую когда-либо выигрывали в стране, сообщила в Twitter Национальная лотерея Ирландии.

Человек смог угадать все выигрышные номера 14, 15, 24, 29, 42 и два дополнительных — 02 и 04. Сумма его выигрыша составила €49 564 586.

В настоящее время имя победителя еще неизвестно. По правилам этой лотереи, победитель имеет право попросить и не разглашать его личность.

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