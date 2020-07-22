Почти 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах

В аэропортах Москвы было задержано и отменено почти 20 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

По состоянию на 0.25 мск, в Домодедово задержан один рейс и четыре — отменено. В свою очередь, во Внуково три рейса отменено.

В это же время в Шереметьево задержан один рейс и семь вылетов отменено.

Данные о задержках и отменах рейсов в Жуковском не представлены.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Turkish Airlines объявила о возобновлении рейсов в Россию

— В РСТ не исключили возобновление авиасообщения с рядом стран в августе

— Авиасообщение с другими странами могут восстановить только на взаимной основе