Под Тверью «Сапсан» сбил 13-летнюю девочку

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В Тверской области на станции Межево скоростной поезд «Сапсан» сбил 13-летнюю девочку, пишет «Регион.online».

Из-за полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», — сказали в местной прокуратуре.

По предварительным данным, девочку могу затянуть под поезд потоком воздуха от состава. Специалисты проведут проверки, чтобы выяснить причину смерти и обстоятельства случившегося.

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