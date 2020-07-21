Под Тверью «Сапсан» сбил 13-летнюю девочку
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В Тверской области на станции Межево скоростной поезд «Сапсан» сбил 13-летнюю девочку, пишет «Регион.online».
Из-за полученных травм пострадавшая скончалась на месте.
«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», — сказали в местной прокуратуре.
По предварительным данным, девочку могу затянуть под поезд потоком воздуха от состава. Специалисты проведут проверки, чтобы выяснить причину смерти и обстоятельства случившегося.
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