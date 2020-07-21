В мире за стуки выявили более 213 тыс. случаев COVID-2019
В мире за стуки выявили 213 тыс. случаев новой коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.
Таким образом, общее число зарегистрированных случаев COVID-2019 превысило 14,56 млн.
Количество летальных исходов за сутки выросло на на 4 тыс. и приблизилось к 608 тыс.
Наибольшее число инфицированных зарегистрировано в Северной и Южной Америки — более 7,7 млн случаев коронавируса.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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