МВД Украины объяснило взрыв во время задержания террориста в Луцке
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Глава МВД Украины Арсен Аваков в эфире канала Newsone заявил, что взрыв, произошедший во время задержания террориста в Луцке, был запланирован.
По его словам, взрыв был совершен специально, чтобы отвлечь внимание преступника.
«Последний взрыв — это был инженерный взрыв. Это было, так сказать, отвлечение внимания, это была плановая ситуация», — цитирует Авакова РИА «Новости».
Ранее стало известно, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с 20 пассажирами.
Позже было установлено, что это уроженец России, дважды судимый за тяжкие преступления, Максим Кривош. Он угрожал взорвать автобус в случае штурма.
Сотрудники спецназа задержали террориста.
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