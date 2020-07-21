МВД Украины объяснило взрыв во время задержания террориста в Луцке

Глава МВД Украины Арсен Аваков в эфире канала Newsone заявил, что взрыв, произошедший во время задержания террориста в Луцке, был запланирован.

По его словам, взрыв был совершен специально, чтобы отвлечь внимание преступника.

«Последний взрыв — это был инженерный взрыв. Это было, так сказать, отвлечение внимания, это была плановая ситуация», — цитирует Авакова РИА «Новости».

Ранее стало известно, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с 20 пассажирами.

Позже было установлено, что это уроженец России, дважды судимый за тяжкие преступления, Максим Кривош. Он угрожал взорвать автобус в случае штурма.

Сотрудники спецназа задержали террориста.

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