Задержан сообщник захватившего автобус в Луцке

Сообщник Максима Кривоша, захватившего автобус с заложниками в Луцке, задержан в Харькове. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Арсен Аваков в ходе брифинга, трансляцию вел телеканал NewsOne.

У сообщника изъято несколько единиц оружия, патроны и взрывчатка, рассказал министр.

При этом, по словам руководителя антитеррористического центра СБУ Руслана Баранецкого, было несколько сообщников. Правоохранительные органы ведут работу по их задержанию.

Ранее вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров рейсового автобуса и угрожал взрывом — преступник сообщил, что у него есть гранаты и другое оружие. Центр города перекрыт, на месте работают отряды спецназначения — специалисты ведут переговоры с захватчиком.

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