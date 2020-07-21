Задержан сообщник захватившего автобус в Луцке
Сообщник Максима Кривоша, захватившего автобус с заложниками в Луцке, задержан в Харькове. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Арсен Аваков в ходе брифинга, трансляцию вел телеканал NewsOne.
У сообщника изъято несколько единиц оружия, патроны и взрывчатка, рассказал министр.
При этом, по словам руководителя антитеррористического центра СБУ Руслана Баранецкого, было несколько сообщников. Правоохранительные органы ведут работу по их задержанию.
Ранее вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров рейсового автобуса и угрожал взрывом — преступник сообщил, что у него есть гранаты и другое оружие. Центр города перекрыт, на месте работают отряды спецназначения — специалисты ведут переговоры с захватчиком.
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