Аваков: все заложники в Луцке целы
Все люди, находившиеся в захваченном автобусе в Луцке, живы. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Twitter.
«Луцк. Все целы», — написал министр.
Аваков также опубликовал фотографии с места происшествия, на одной из них видно задержание захватчика.
Ранее вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров рейсового автобуса и угрожал взрывом — преступник сообщил, что у него есть гранаты и другое оружие. Центр города перекрыт, на месте работают отряды спецназначения — специалисты ведут переговоры с захватчиком.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий в Луцке.
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