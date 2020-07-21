Россиянина обвиняют в содействии терроризму

Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Калининградской области возбудило в отношении гражданина России уголовное дело о содействии терроризму, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным следствия, россиянин неоднократно перечислял деньги на счета лиц, связанных с финансированием террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Центральный районный суд Калининграда избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу, в настоящее время выясняются обстоятельства преступления, заявили в пресс-службе.

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