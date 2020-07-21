Захвативший автобус в Луцке дал полчаса на выполнение его требований
В украинском Луцке захвативший 20 заложников в автобусе Максим Кривош дал украинским властям полчаса на выполнение его требований, пишет РИА «Новости».
«Полчаса дали. Уже меньше осталось», — смогла сообщить по телефону одна из заложниц.
По ее словам, Кривош требует, чтобы президент Украины Владимир Зеленский и глава МВД Арсен Аваков записали видеообращение о том, что они «террористы в законе». Также власти должны призвать украинцев посмотреть фильм «Земляне».
Девушка сказала, что захвативший автобус злится из-за сообщений, что он лечился в психиатрической больнице.
Ранее вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров рейсового автобуса и угрожал взрывом — преступник сообщил, что у него есть гранаты и другое оружие. Центр города перекрыт, на месте работают отряды спецназначения — специалисты ведут переговоры с захватчиком.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий в Луцке.
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