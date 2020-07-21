Специалист оценил угрозу распространения бубонной чумы в России

России не грозит эпидемия бубонной чумы, эта болезнь успешно лечится и не передается от человека к человеку. Об этом сообщил завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров, передает РИА «Новости».

По его словам, чума широко распространена в мире, в Китае и Монголии она всегда присутствует. Эксперт отметил, что три года назад на Мадагаскаре было выявлено более тысячи случаев бубонной чумы.

«Это не экзотика какая-то, но мы на нее смотрим совершенно спокойно, потому что она прекрасно лечится, и никакой эпидемии быть не может на сегодняшний день», — пояснил Никифоров.

Он подчеркнул, что это заболевание не передается от человека к человеку.

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