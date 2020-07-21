Количество выпавших осадков за июль в Москве уже превысило месячную норму
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Количество выпавших осадков в июле в Москве уже превысило месячную норму. Об этом пишут «Метеоновости».
Отмечается, что в июле много дождей в центральных областях Европейской России, однако они идут неравномерно.
«За истекшие 20 дней в большинстве областей Центрального федерального округа, в том числе и в Москве, норма по осадкам уже выполнена», — говорится в сообщении.
Норма по осадкам в столице во втором месяце лета составляет 94 мм.
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