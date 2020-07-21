Силовики уничтожили тайник с боеприпасами в Чечне

Сотрудники Росгвардии и ФСБ обнаружили и ликвидировали тайник с боеприпасами в окрестностях села Ца-Ведено Веденского района Чечни. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

Отмечается, что саперы группы разминирования Росгвардии уничтожили накладным зарядом содержимое тайника.

По данным пресс-службы, взрывчатые вещества и боеприпасы находились в земле со времен активных боевых действий и представляли угрозу для населения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Украинский след: ФСБ предотвратила теракт в Крыму

— Взрывник-исламист: ФСБ предотвратила теракт во Владикавказе

— В Дагестане обнаружили тайник с боеприпасами