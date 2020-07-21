Силовики уничтожили тайник с боеприпасами в Чечне
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Сотрудники Росгвардии и ФСБ обнаружили и ликвидировали тайник с боеприпасами в окрестностях села Ца-Ведено Веденского района Чечни. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.
Отмечается, что саперы группы разминирования Росгвардии уничтожили накладным зарядом содержимое тайника.
По данным пресс-службы, взрывчатые вещества и боеприпасы находились в земле со времен активных боевых действий и представляли угрозу для населения.
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