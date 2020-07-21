В Киеве у станции метро произошел взрыв

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РИА «Новости»

У станции метро «Минская» на севере Киева произошел взрыв, передает ТАСС.

Уточняется, что полиция уничтожила подозрительный предмет, найденный после сообщения о минировании.

Данных о пострадавших не поступало.