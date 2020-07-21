Во Франции предупредили о возможной второй волне коронавируса

Глава Научного совета при французском правительстве Жан-Франсуа Дельфресси заявил, что вторая волна коронавируса может прийти во Францию осенью. Об этом сообщает BFMTV.

По его словам, есть три возможных сценария – вирус придет из южного полушария в северное и осенью или зимой исчезнет; будет настоящая вторая волна; вирус вернется и станет хроническим заболеванием – он будет распространяться, потом идти на спад, и так на протяжении года, однако с меньшей интенсивностью.

Дельфрессии добавил, что наиболее вероятным сценарием будет вторая волна коронавируса, которая может начаться с октября по декабрь.

По последним данным, во Франции коронавирус выявлен у более 176 тысяч человек, умерли от инфекции больше 30 тысяч.

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