Во Франции предупредили о возможной второй волне коронавируса
Глава Научного совета при французском правительстве Жан-Франсуа Дельфресси заявил, что вторая волна коронавируса может прийти во Францию осенью. Об этом сообщает BFMTV.
По его словам, есть три возможных сценария – вирус придет из южного полушария в северное и осенью или зимой исчезнет; будет настоящая вторая волна; вирус вернется и станет хроническим заболеванием – он будет распространяться, потом идти на спад, и так на протяжении года, однако с меньшей интенсивностью.
Дельфрессии добавил, что наиболее вероятным сценарием будет вторая волна коронавируса, которая может начаться с октября по декабрь.
По последним данным, во Франции коронавирус выявлен у более 176 тысяч человек, умерли от инфекции больше 30 тысяч.
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