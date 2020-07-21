Захватчик автобуса в Луцке назвал свое имя

Захватчик автобуса в украинском городе Луцк представился правоохранителям как Максим Плохой. Об этом сообщил замглавы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

По его словам, злоумышленник позвонил в 9.25 в полицию и назвал это имя.

«В сети интернет за авторством Максим Плохой есть книга «Философия преступника», описывающая пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь», — уточнил Геращенко.

Кроме того, в других соцсетях есть аккаунты с такими именами. Так, на канале «Максим Плохой» в YouTube размещено два видео, одно из них называется «Антисистема».

Ранее сообщалось, что неизвестный захватил автобус с 20 заложниками в городе Луцк.

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