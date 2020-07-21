В Москве выявили еще 602 случая коронавируса

За прошедшие сутки в Москве выявили 602 случая коронавируса. Об этом сообщает столичный оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Всего в столице коронавирус зафиксировали у 234 725 человек, выздоровел 171 771 пациент, умер 4 331.

Отмечается, что с момента возобновления работы общественных пространств 23 июня число новых случаев COVID-19 сократилось на 44,3%, а с момента снятия очередного этапа временных ограничений 13 июля — на 10,4%.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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