В Москве задержали мужчину, подозреваемого в насилии над женщинами в Южном Бутово

В Москве задержан мужчина, которого подозревают в насилии над семью женщинами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя СК РФ Юлию Иванову.

По данным следователей, мужчина с начала июля нападал на женщин в Южном Бутово и совершал насильственные действия сексуального характера. Преступления он совершал преимущественно вечером.

За июль в правоохранительные органы обратились семь пострадавших, которые описали одинаковые приметы нападавшего.

По словам Ивановой, СК задержал мужчину 1991 года рождения по признакам преступления, предусмотренного статьей «Насильственные действия сексуального характера».

Проводятся следственные действия, в ходе которых трое потерпевших уже опознали нападавшего.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Нижнекамске мужчина нападал на женщин, гуляющих по парку с детьми