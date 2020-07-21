СК начал проверку после аварийной посадки самолета в Красноярском крае

Следственный комитет начал проверку после аварийной посадки легкого самолета на дорогу в Красноярском крае. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК.

Отмечается, что самолет лесопожарного центра Cessna 177 совершил экстренную посадку в Ермаковском районе в понедельник, 20 июля. Причиной стала неисправность двигателя.

На борту воздушного судна находились пилот и наблюдатель. Никто не пострадал.

Проверка проводится по факту нарушения правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

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