СК начал проверку после аварийной посадки самолета в Красноярском крае
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Следственный комитет начал проверку после аварийной посадки легкого самолета на дорогу в Красноярском крае. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК.
Отмечается, что самолет лесопожарного центра Cessna 177 совершил экстренную посадку в Ермаковском районе в понедельник, 20 июля. Причиной стала неисправность двигателя.
На борту воздушного судна находились пилот и наблюдатель. Никто не пострадал.
Проверка проводится по факту нарушения правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).
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