В Минздраве рассказали, когда будет зарегистрирована вакцина от коронавируса
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Помощник министра здравоохранения Российской Федерации Алексей Кузнецов сообщил «Газете.Ru», что вопрос о регистрации вакцины будет решаться после завершения второй фазы клинических испытаний.
По его словам, вторая фаза клинических испытаний вакцины, которая была разработана НИЦ микробиологии и эпидемиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, продолжается и находится на завершающем этапе.
«По их окончании будет решаться вопрос о ее государственной регистрации», — добавил помощник главы Минздрава.
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