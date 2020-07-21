В Минздраве рассказали, когда будет зарегистрирована вакцина от коронавируса

Помощник министра здравоохранения Российской Федерации Алексей Кузнецов сообщил «Газете.Ru», что вопрос о регистрации вакцины будет решаться после завершения второй фазы клинических испытаний.

По его словам, вторая фаза клинических испытаний вакцины, которая была разработана НИЦ микробиологии и эпидемиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, продолжается и находится на завершающем этапе.

«По их окончании будет решаться вопрос о ее государственной регистрации», — добавил помощник главы Минздрава.

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