Пастух погиб от удара молнии в Челябинской области

В жителя города Златоуст Челябинской области, который пас скот, ударила молния. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на следственное управление СК России по региону.

Тело 26-летнего мужчины было найдено в районе улицы Мельнова в Златоусте вечером 20 июля.

Насильственных признаков смерти на теле обнаружено не было.

«По предварительным данным, мужчина пас скот и получил смертельную травму при попадании молнии», — заявили в ведомстве.

По факту произошедшего организована доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Источник агентства, уточняет, что мужчина находился в поле, в 300 метрах от жилого дома.

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