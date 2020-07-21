В Москве во вторник ожидается до +22°С
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В Москве во вторник, 21 июля, ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможны гроза и дождь. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Так, днем воздух прогреется до +20°С — +22°С. Прогнозируется северо-западный, западный ветер со скоростью 5 — 10 м/с, возможны усиления до 15 м/с.
Вечером столбики термометров опустятся до +13°С — +15°С. Вероятность дождя сохранятся.
Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.