В России за сутки ликвидировали 103 лесных пожара

В России за сутки было ликвидировано 103 лесных возгорания. Об этом говорится в сообщении, поступившем в «Газету.Ru».

Так, лесопожарными службами были потушены пожары на площади свыше 17,2 тыс. га.

В ночь на вторник, 21 июля, на территории России в активной стадии находились 129 лесных возгораний, площадью почти 20,5 тыс. га.

В Ханты-Мансийском автономном округе была зафиксирована наибольшая площадь пожара — свыше девяти тысяч гектаров, действовало 19 пожаров.

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