Жилым домам в России могут присвоить «срок годности»

В России предложили устанавливать срок службы жилым домам. Об этом сообщают «Известия».

С соответствующим предложением выступил Союз потребителей России. Письмо с предложением было направлено Минстрою.

Стандарт по утверждению «срока годности» планируют сделать обязательным. Он будет применяться на этапах экспертизы, утверждения, а также приемки домов. Итоговые данные хотят сделать общедоступными для потребителей.

Председатель союза Петр Шелищ подчеркнул, что покупатели дома, особенно те, кто берет квартиру в ипотеку, должны знать на этапе покупки срок службы жилья, а не под конец «срока годности».

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