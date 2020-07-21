СМИ назвали 6 городов РФ, из которых будут разрешены полеты за границу

«Известия» назвали города, из которых на первом этапе будут разрешены международные полеты.

Так, авиасообщение с другими странами на первом этапе будет производиться через Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, а также Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Владивосток.

Издание отмечает, что города были выбраны по географическому принципу. По данным СМИ, возможность осуществлять международные рейсы получат все три столичных аэропорта.

Источник также рассказал изданию, что на втором этапе Росавиация и МИД будут каждые две недели исходя из эпидемиологической ситуации направлять правительству перечень стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение.

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