При крушении вертолета в Канаде погиб человек
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В Канаде произошло крушение вертолета в восточной провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. Об этом сообщает CTV.
В вертолете находились трое человек. В результате крушения один скончался на месте, а еще двое были доставлены в больницу.
Крушение произошло в 200 километрах от столицы провинции Сент-Джонса у озера Торберн.
На месте работают правоохранители, выясняются обстоятельства инцидента.
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