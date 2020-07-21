Чечня посоветовала США «помалкивать о правах человека»
Спикер парламента Чечни Магомед Даудов прокомментировал решение властей США о внесении главы региона Рамзана Кадырова в черный список. Соответствующее заявление он сделал в своем Instagram.
Он призвал американскую администрацию «помалкивать о правах человека». Спикер также выразил мнение, что глава госдепа США Майк Помпео «забыл о том, какую страну представляет».
«Как говорится, «соринка в чужом глазу заметней, чем бревно в собственном», — написал Даудов.
По его словам, Кадыров является гарантом прав и свобод человека в Чечне, а в самом регионе эти основы являются приоритетными задачами.
Он также призвал «приберечь» санкции США для тех, «на кого они и правда действуют».
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Рамзан Кадыров внесен в «черный список». США обвиняют его в организации пыток, внесудебных казней и других преступлений.
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