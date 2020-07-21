Чечня посоветовала США «помалкивать о правах человека»

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов прокомментировал решение властей США о внесении главы региона Рамзана Кадырова в черный список. Соответствующее заявление он сделал в своем Instagram.

Он призвал американскую администрацию «помалкивать о правах человека». Спикер также выразил мнение, что глава госдепа США Майк Помпео «забыл о том, какую страну представляет».

«Как говорится, «соринка в чужом глазу заметней, чем бревно в собственном», — написал Даудов.

По его словам, Кадыров является гарантом прав и свобод человека в Чечне, а в самом регионе эти основы являются приоритетными задачами.

Он также призвал «приберечь» санкции США для тех, «на кого они и правда действуют».

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Рамзан Кадыров внесен в «черный список». США обвиняют его в организации пыток, внесудебных казней и других преступлений.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Захарова заявила, что Россия ответит на санкции против Кадырова

— Кадыров ответил на решение США внести его в «черный список»

— Дочь Кадырова прокомментировала свое включение в «черный список» США