В Москве задержано и отменено почти 15 рейсов

В аэропортах Москвы задержано и отменено более 10 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

По состоянию на 00.20 мск, в Домодедово задержан один рейс и три — отменено.

В это же время в Шереметьево задержан один вылет и пять — отменено.

При этом во Внуково два рейса было отменено и один также задержан.

Данные о задержках и отменах рейсов в Жуковском не представлены.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.