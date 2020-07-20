Космонавт рассказал, как узнал о развале СССР в космосе

Российский космонавт, исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалев, полет которого на станции «Мир» пришелся на время развала СССР, рассказал, как узнал о политических событиях, происходящих на Земле. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы были в курсе тех изменений, которые происходят на Земле. И может быть в то время не оценивали до конца глубину тех преобразований, которые проходят», — рассказал Крикалев в ходе проводимой онлайн Международной молодежной научной школы «Исследование космоса: теория и практика».

По словам космонавта, для него информация о развале СССР для него прошла фоном, так как он был занять своими своими прямыми обязанностями по работе на космической станции.

«Наша жизнь была в основном загружена работой, интересной, красивой, сложной работой и все остальное было для на с больше фоном», — сообщил Крикалев.

Крикалев отправился на станцию «Мир» в 1991 году. Затем остался на вторую экспедицию и вернулся только в 1992 году. Таким образом, он отравился в космос из СССР, а вернулся уже в Россию.