В Южной Корее на заводе произошла крупная утечка ядовитого газа

Как минимум семь человек пострадали в южнокорейском городе Куми после крупной утечки ядовитых газов с местного завода, сообщает агентство Yonhap cо ссылкой на местные власти.

По информации властей, утечка произошла 20 июля в районе 1.47 по местному времени (19.47 мск). В воздух был выброшен токсичный газ трихлорсилан, вызывающий проблемы с дыханием, головные боли, рвоту и резкое понижение давления.

Первыми пострадавшими стали работники завода. Их госпитализировали в больницу.

Позднее власти предупредили граждан, чтобы те не выходили из своих домов и плотно закрыли окна. В настоящее время полиция и пожарные оценивают масштаб аварии и пытаются ликвидировать ее последствия.

После того, как утечка будет ликвидирована, правоохранители допросят руководство предприятия. Причины происшествия в настоящее время не установлены.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Более 800 человек госпитализировали после утечки ядовитого газа с химзавода в Индии

— Под Самарой спасатели эвакуировали больше полутора тысячи человек

— МЧС устанавливает причины запаха газа в Нижнем Новгороде