Москалькова навестила Сафронова и Фургала в СИЗО

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова проверила, как содержат в СИЗО обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и проходящего по его делу Николая Мистрюкова. Уполномоченный по правам человека сообщила об этом у себя в Instagram.

По ее словам, заключенные рассказали ей о доброжелательном отношении к ним в СИЗО, хорошем питании, полноценной и профессиональной медицинской помощи.

Как сообщалось, 9 июля Фургал был задержан по подозрению в организации убийств ряда предпринимателей в 2004-2005 годах. Его также проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям. По делу чиновника также были задержаны и арестованы еще четыре участника преступной группы. Им уже предъявили обвинения.

В свою очередь, Сафронов был арестован 7 июля на два месяца по делу о госизмене. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне. До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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