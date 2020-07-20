В Саратове напали на следователя управления СК

В Саратове совершено нападение на сотрудника отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Саратовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В пресс-службе также отметили, что пострадавший следователь госпитализирован, его состояние не тяжелое.

В СК пообещали рассказать подробности инцидента после заведения уголовного дела.

Как сообщает «Взгляд-инфо» со ссылкой на свои источники, нападение было совершено на проходной в здании регионального следственного управления. Некто брызнул в лицо сотруднику ведомства кислотой.