СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году. Об этом сообщает Следственный комитет (СК).

По данным следствия, после убийства предпринимателя Евгения Зори на первоначальном этапе расследования его дела в качестве подозреваемых по показаниям свидетелей задерживались Фургал и его деловой партнер Николай Мистрюков. «Спустя двое суток оба были отпущены на свободу, а уголовное преследование в последующем в отношении них было прекращено в виду отсутствия достаточных доказательств», — говорится в сообщении.

Следствие выяснило, что на тот момент крупный предприниматель и депутат Фургал оказывал влияние на отдельных высокопоставленных сотрудников милиции.

«Те, в свою очередь, информировали его о предварительном следствии, что позволяло принимать меры к сокрытию его причастности к преступной деятельности», — сообщает СК.

9 июля Фургал был задержан по подозрению в организации убийств ряда предпринимателей в 2004-2005 годах. Его также проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям. По делу чиновника также были задержаны и арестованы еще четыре участника преступной группы. Им уже предъявили обвинения.

В понедельник вдова одного из убитых, фигурирующих в деле ОПГ, в которой, по версии следствия, состоял хабаровский губернатор Сергей Фургал, в интервью Mash рассказала, что в свое время — годы назад — соответствующее уголовное дело было замято.

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