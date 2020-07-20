Специалист рассказал, можно ли купаясь в море заразиться коронавирусом

Коронавирус нельзя подцепить в море, так как соленая вода разрушает липидную оболочку вируса. Об этом сообщил вакцинолог Евгений Тимаков в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

По его словам, таким же образом на COVID-19 влияет ультрафиолетовое излучение. Таким образом, на пляже и в море коронавирусная инфекция не опасна.

Ранее профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи заявил, что определенные виды ультрафиолетовых ламп при использовании дезинфекции закрытых помещений могут справиться с коронавирусом.

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