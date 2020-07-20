В Свердловской области продлили ограничительные меры до 27 июля
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Глава Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 27 июля ограничительные меры, введенные в регионе из-за коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Однако он отметил, что будут также и послабления.
В регионе вновь разрешаются репетиции творческих коллективов в театрах и концертных организациях без присутствия зрителей, а также культурно-массовые мероприятия на открытом воздухе с количеством посетителей не больше 50% от вместимости площадки.
Также будут открыты веранды открытого типа.
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