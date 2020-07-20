ВШЭ даст правовую оценку высказываниям Гусейнова про теракт на Дубровке

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ВШЭ даст правовую оценку высказываниям профессора Гасана Гусейнова про теракт на Дубровке, сообщает ТАСС.

Директор по связям с общественностью ВШЭ Андрей Лавров заявил, что ВШЭ считает неприемлемым использование каких-либо исторических событий в попытках оправдания причин терактов.

«Что касается высказывания, которое послужило предметом дискуссии, то университет его проанализирует и даст ему правовую оценку», — заявил Лавров.

Ранее скандал вокруг профессора ВШЭ разразился после публикации поста журналистки Анны Наринской в Facebook, которая рассказала об интервью с писательницей Сьюзан Зонтаг. На вопрос о том, как расценить теракт в театре, та ответила: «Очень просто — как освободительную борьбу чеченского народа». Гусейнов поддержал точку зрения Зонтаг. Он также подчеркнул, что не оправдывает террористов, однако «факт остается фактом».

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