МЧС предупредило жителей Москвы и Подмосковья о дожде и сильном ветре

Москву и Московскую область ожидают дождь, гроза и сильный ветер до 15 метров в секунду. Соответствующее предупреждение опубликовано на странице МЧС России по столице и Подмосковью.

Отмечается, что такая погода будет с 12.30 до конца дня, 20 июля.

Подобное сообщение также размещено на сайте подмосковного главка МЧС РФ.

В ведомстве предупреждают остерегаться шатких строений, не оставлять машины под деревьями и т. д. Кроме того, не советуется использовать личный автомобиль в непогоду.

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