Задержаны причастные к нападению на дом экс-директора «Ростсельмаша»

Задержаны подозреваемые в нападении на дом бывшего директора «Ростсельмаша» Юрия Пескова и убийстве его сестры в Ростовской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Отмечается, что задержаны двое жителей Азовского района Ростовской области, 1992 и 1994 годов рождения, и уроженец города Санкт-Петербург, 1982 года рождения.

По информации СК, у мужчин изъяли вещи, украденные из дома потерпевших.

Ранее сообщалось, что неизвестные напали на дом 83-летнего экс-директора «Ростсельмаша» Юрия Пескова в Ростовской области. В результате нападения погибла его сестра, сам Песков оказался ранен. После нападения возбуждено уголовное дело.

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