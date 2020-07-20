Семь россиян остаются на захваченном пиратами корабле в Гвинейском заливе

Семь россиян остаются на корабле Curacao Trader, захваченном пиратами в Гвинейском заливе, сообщило посольство России в Нигерии в Facebook.

«Сообщаем, что среди 13 членов экипажа... находятся семь российских граждан», — говорится в сообщении.

По данным портала компании Dryad Global, занимающейся морской безопасностью, пираты захватили корабле 17 июля в 210 морских милях от нигерийского штата Байелса. Судно направлялось из столицы Того.

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