В Чечне закрыли клинику за выдачу фальшивых справок по COVID-19

В Чечне закрыли клинику, которая выдавала фальшивые справки об отсутствии коронавирусной инфекции. Об этом информирует телеканал «Грозный».

Отмечается, что в медицинском центре «Целитель» за определенную плату и без каких-либо анализов выдавали подобные справки.

О мошенничестве медучреждения стало известно во время контрольной закупки сотрудником мэрии Грозного Ибрагимом Зайнкдиновым.

По его словам, сначала ему отказали в услуге, после настоятельной просьбы сотрудница медцентра связалась с начальством и через пару минут справка была предоставлена.

Директор клиники Рая Асаева вину не признает. В настоящее время медцентр опечатали, правоохранительные органы проводят проверку. Устанавливается, сколько еще людей могли получить такие свидетельства.

По последним данным, в Чечне выявлено 1927 случаев коронавируса, за последние сутки прирост составил 8 человек, всего 1307 человек вылечились, 30 умерли.

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