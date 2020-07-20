В РФПИ предложили вакцинировать от коронавируса каждого третьего россиянина

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что в России необходимо вакцинировать до 50 млн человек, или почти каждого третьего жителя страны. Об этом он заявил в интервью порталу стопкоронавирус.рф.

По словам Дмитриева, сделать это необходимо уже в ближайшее время.

«Всего, по нашей оценке, в Российской Федерации необходимо в ближайшее время вакцинировать 40-50 млн человек», — отметил глава РФПИ.

Дмитриев напомнил, что производимая в России вакцина от COVID-19, которую разрабатывает Институт им. Гамалеи, успешно прошла первую стадию клинических испытаний. Вторая стадия завершится 3 августа.

По его словам, Россия может получить вакцину от коронавируса раньше других стран. Дмитриев полагает, что в случае успешных испытаний до конца года в России выпустят более 30 млн доз. Всего в мире — более 200 млн доз.

В 2021 году, считает Дмитриев, будет произведено более 3 млрд доз вакцин на основе аденовирусных векторов.