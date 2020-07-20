В России выявлено рекордно низкое число новых случаев COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в России выявили рекордно низкое число новых случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Так, количество новых зарегистрированных случаев заражения составило 5 940. Такой показатель является самым низким за период с 29 апреля.

Кроме того, рекордно низким оказалось число летальных исходов в стране. Так, за прошедшие 24 часа скончались 85 человек. Такой показатель оказался минимальным с 4 мая.

Отмечается, что новые инфицированные были выявлены в 85 регионах России. Всего на данный момент в стране зарегистрированы 777 486 случаев COVID-19.

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