В России выявили еще 5 940 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки число случаев коронавируса в России увеличилось на 5 940, передает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

По данным оперштаба, новые случаи коронавирусной инфекции зафиксированы в 85 регионах. За последние 24 часа в стране после COVID-19 выписаны 3 258 человек. Общее число вылечившихся в России достигло 553 602.

При этом число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, увеличилось до 12 427. За минувшие сутки зафиксировано 85 летальных исходов.

В общей сложности в стране зарегистрированы 553 602 случая COVID-19.

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