Москвичка отдала мошенникам 4,4 млн рублей за снятие порчи

Жительница Москвы отдала мошенникам из телевизора €54 тыс. (около 4,4 млн рублей) за обещание снять с нее порчу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУМВД.

По данным ведомства, женщина увидела передачу с экстрасенсами по телевизору. Когда она связалась с продюсерами шоу, ей сказали, что на нее наложена порча.

Злоумышленники заявили, что клиентке срочно необходимо снять «проклятие», это займет несколько сеансов.

В общей сложности женщине пришлось отдать €54 тыс. (около 4,4 млн рублей), при этом мошенники уверяли, что деньги вернутся из их фонда, но после получения средств они перестали выходить на связь.

В настоящее время преступники разыскиваются.

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