Власти Миасса ввели в городе режим ЧС из-за лесных пожаров

Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Миасс Челябинской области, где недалеко от озера Тургояк продолжают тушить лесной пожар. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

«На сегодняшний день удалось потушить почти все пожары в районе озера Тургояк, кроме одного, самого крупного – за Мухоринской курьей. За прошедшие сутки на этом участке выгорело около 120 гектаров леса», — уточнила пресс-служба.

Отмечается, что пожар удалось локализовать, в настоящее время идут работы по его ликвидации. До снятия чрезвычайного режима гражданам запрещается посещать лесные участки.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В ХМАО горит лес на площади 13 тыс. га

— Площадь лесных пожаров на Югре превышает 14 тыс. гектаров

— В Башкирии более 350 спасателей тушат пожар в заповеднике