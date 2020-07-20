На Украине еще 651 человек заразился коронавирусом

На Украине за сутки коронавирус подтвердился у 651 человека, что увеличивает общее число заражений до 59 493. Об этом уведомляет сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

19 июля заболел 731, 18 июля — 847, 17 июля — 809 пациентов. Рекорд в суточном приросте был зафиксирован 26 июня, когда заразились 1109 человек.

Всего на Украине уже выздоровели 31 тысяча, погибли 498 человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 14 млн, умерли больше 600 тысяч человек.

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