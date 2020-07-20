В России число проведенных тестов на коронавирус превысило 25 миллионов
Россия провела больше 25 миллионов тестов на коронавирус, пишет ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.
«В Российской Федерации проведено более 25,2 млн тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.
Отмечается, что за последние сутки тесты сдали 259 тысяч человек.
Всего в России коронавирусом заразились 771 тысяча, выздоровели 550 тысяч, погибли 12 тысяч человек.
Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных превысило 14 млн, умерли больше 600 тысяч человек.
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